- Surf : envers et contre la cirse requin, La Réunion espère être aux JO de Tokyo

- La Confédération Nationale du Logement veut replacer l'humain au centre des préocupations

- Les six photos finalistes du prestigieux concours photographique

- Au Caire, les derniers artisans de l'ancestral "khayamiya" égyptien

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Dégradation du temps pour le début de la semaine

Surf : envers et contre la cirse requin, La Réunion espère être aux JO de Tokyo

Pour la première fois, le surf fera son entrée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et est bien pressenti pour s'ajouter à la liste des 28 sports programmés pour Paris 2024. A La Réunion, la nouvelle est plus que bien accueillie. Malgré la crise requin qui dure depuis 2011, malgré les années d'interdiction, malgré une concurrence de plus en plus compliquée, le surf réunionnais y croit encore et compte bien prendre la vague. Dans les champions, Jérémy Florès et Johanne Defay sont les mieux placés pour être sélectionnés aux Olympiades. Mais après eux, la flamme sera difficile à transmettre...

La Confédération Nationale du Logement veut replacer l'humain au centre des préocupations

La CNL (Confédération Nationale du Logement) a dévoilé le 23 février dernier ses neuf orientations prioritaires pour le logement à La Réunion. Elle souhaite placer l'humain au centre des préoccupations. Erick Fontaine, administrateur de la CNL, indique qu'il y a un véritable défi à relever concernant les aides publiques à La Réunion et la qualité des logements en location. Ces orientations sont non négociables, car le gouvernement est détaché de la réalité, du quotidien et des attentes des locataires de l'île, selon la confédération. Les enjeux sont les situations des jeunes et des personnes âgées, le prix des loyers, la réhabilitation du parc social, la lutte contre l'habitat indigne ou encore le prix des matériaux de construction. Les membres de la confédération attendent de pied ferme la venue du Premier ministre Edouard Philippe prévue en mars et juin 2019.

Les six photos finalistes du prestigieux concours photographique

Le jury du concours World Press Photo a dévoilé les nommés 2019 pour le Grand Prix du photo journalisme. Cette année, la célèbre organisation a reçu plus de 78 000 photographies par près de 4 700 photographes de 129 pays différents. Après avoir travaillé pendant des jours à la sélection, le jury présidé par Whitney C. Johnson (directrice adjointe de la photo pour le magazine National Geographic), a dévoilé mercredi 20 février les photos finalistes. Les vainqueurs seront désignés lors d'une cérémonie le 11 avril prochain à Amsterdam.

[VIDEO] Foot/Coupe de la Ligue: Le gardien de City refuse de sortir, l'entraineur déchire sa veste

Manchester City a conservé la Coupe de la Ligue, devant une vaillante équipe de Chelsea, 4 tirs au but à 3 (0-0 a.p.), dimanche à Wembley, lors d'une finale marquée par la fureur de Maurizio Sarri après le refus de sortir de son gardien Kepa Arrizabalaga.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Dégradation du temps pour le début de la semaine

Matante Rosina prévoit une dégradation du temps pour ce début de semaine. Les nuages et les averses sont présents dans l'est et le nord-est de l'île. Les nuages continuent de se développer et les orages apparaissent. Ils seront localisés dans le sud et l'ouest du département. Une aggravation pluvio-orageuse arrive sur La Réunion par l'Est.