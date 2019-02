Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 31 minutes

Matante Rosina prévoit une dégradation du temps pour ce lundi 25 février 2019. Les nuages et les averses sont présents dans l'est et le nord-est de l'île. Les nuages continuent de se développer et les orages apparaissent. Ils seront localisés dans le sud et l'ouest du département. Une aggravation pluvio-orageuse arrive sur La Réunion par l'Est.

