La saison cyclonique bat son plein mais était plutôt calme ses dernières semaines... Cette situation ne devrait plus durer, "la reprise de l'activité cyclonique est prévue pour la semaine prochaine", indique Philippe Caroff, responsable de la prévision cyclone à Météo France. Deux phénomènes pourraient potentiellement se former d'après les simulations numériques. (Image satellite : earth.nullschool.net)

Impossible pour autant de savoir si La Réunion sera menacée. "La prévision est encore trop lointaine pour être précise quant aux trajectoires de ces deux phénomènes," explique Philippe Caroffe. Les modèles numériques, qui simulent l’état futur de l’atmosphère indique que qu’ils devraient se développer dès la semaine prochaine, le modèle américain avance le "timing à ce week-end," poursuit responsable de la prévision cyclone.

Deux phénomènes en même temps, une "curiosité"

"C’est assez inhabituel d’avoir deux phénomènes qui se forment plus ou moins en même temps dans le bassin, signale Philippe Caroffe. Nous n’en avons pas tous les ans. C’est encore plus inhabituel que nous avons déjà eu deux phénomènes récemment avec Funani et Géléna qui se sont développés dans la foulée l’un de l’autre." Nous enchaînerons de nouveau avec un doublon, une "curiosité," pour le météorologue.

