C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de notre confrère Philippe Stéphant, journaliste à l'agence de Saint-Pierre du Journal de l'Île.

Il y a quelques années Philippe avait collaboré avec Imaz Press. Nous avions pu apprécier son grand professionnalisme, ses compétences et sa gentillesse.

A sa famille, à ses proches et à nos confrères du Journal de l'Île nous présentons nos condoléances attristées et les assurons de notre soutien dans cette triste circonstance

Dès la nouvelle connue, la mairie de Saint-Pierre a publié le communiqué suivant :

"Suite à la disparition soudaine de Philippe Stephant, Michel Fontaine et l'ensemble du conseil municipal de Saint-Pierre tiennent à présenter à sa famille, ses proches, ainsi qu'aux équipes du Journal de l'île leurs plus sincères condoléances. C'est avec stupeur et une grande tristesse que nous avons accueilli cette terrible nouvelle. Au delà du soin qu'il mettait à préparer chacun de ses articles et de la courtoisie dont il savait faire preuve en toute circonstance, Philippe Stéphant nous laissera l'image d'un homme profondément humain et attachant. Il nous manquera autant qu'il manquera à sa rédaction et à ses lecteurs".