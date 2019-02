Voici les principaux résultats sportifs du week-end du 22 au 24 février 2019 (photo d'illustration)

Basketball: Poule des As féminine

La 3ème journée de la poule des As de la prénationale féminine a eu lieu ce samedi. La Tamponnaise et le Port en ont profité pour s'offrir chacun un second succès en prendre provisoirement la tête du classement, pendant que le COM était au repos.

Port – Ste Marie 60-44

BCD – Tampon 40-79

Volleyball: 16ème journée de championnat

La 16ème journée du championnat régional 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin on jouait samedi soir à 20h30. Plus que jamais leader du classement (41 points), le TGV a signé une 14ème victoire en autant de rencontres, battant au passage le 3ème du classement, les Aigles blancs (34 points). Le SDOVB est le seule à s'accrocher, second du classement avec 40 points.

St Denis – Entre Deux 3-0

St Pierre – RCO 3-0

St Leu – SDOVB 2-3

TGV – Aigles blancs 3-2

Côté féminin, on jouait samedi en fin de journée. Le SDOVB a signé une 14ème victoire en autant de rencontres et caracolle en tête de classement avec 44 points, devant le TGV (41 points) qui s'est défait non sans mal du 3ème, St Denis, au terme d'un macth en 5 sets.

St Pierre – St André nc

VB2CO – Ste Marie 3-1

Aigles Blancs – SDOVB 0-3

St Denis – TGV 2-3

VTT: 2ème manche de DH

La 2ème manche de la coupe régionale de descente a eu lieu ce dimanche à St Louis, sur la piste des Makes, organisée par le T974. David Delassus (ACPR) s'est imposé en réalisant le meilleur chrono lors de son 3ème passage en 2'40"38 devant Jean Max Laurestant (ACPR) en 2'40"96 et Alex Cazet (ACPR) en 2'46"90.

Cyclisme: 5ème édition Love le Vélo

Anim'services organisait une cyclosportive ce dimanche à Saint Philippe avec deux formats au programme: 70 et 110km. Sur les 110km entre Saint Philippe et la rivière de l'est, Paul Rivière (VCO) a renoué avec la victoire en réglant au sprint ses compagnons d'échappée après 2h32 d'effort. Sébastien Elma (VCSR) est second pour 1" et Arthur Vatel (CCSL) 3ème pour 2". Côté féminin, Stéphanie Hoarau l'emporte en 3h17 devant Françoise Rivière en 3h37 et Nathalie Pugeault en 3h45.

Sur les 70km entre Saint Philippe et Piton Sainte Rose, le cadet Florian Gonthier (VCSD) s'impose en 1h38 devant Jean Philippe Boyer (VCE) et Geoffrey Galtier (VCSJ) pour 1". En féminine, la cadette Kassandra Legros (VCSD) s'impose en 1h41 devant Léa Valcarès (VCSD) en 1h52.

Course à pied: Relais de la Plaine des Palmistes

Le CAPP organisait son relais ce dimanche à la Plaine des Palmistes par équipes de 8 relayeurs pour des tronçons de 2 à 3km chacun, pour un total de 19,3km sur un tracé en plusieurs boucles. Le CAPP l'a emporté en 1h04 devant l'AC Possession en 1h06 et l'ACEN en 1h08. 25 équipes étaient au départ.

Trail: David Hauss vainqueur du Trail des Anglais

ILOP Sport organisait le trail des Anglais ce dimanche entre le Port et St Denis, via le chemin des Anglais et le Colorado, soit 26km et 1200m de dénivelé positif, entre la Halle des Manifestations et le stade de la Redoute. 1535 coureurs étient au départ. Sans surprise, David Hauss a tué le suspens et la concurrence, signant 2h18 devant Juanito Lebon 2h22 et Romain Fontaine 2h26. Côté féminin, Fleur Santos Da Silva l'emporte en 2h51 devant Hortense Bègue 3h04 et Victoria Devouge 3h12.

Triathlon: Sprint de Vert Lagon

Le club triathlon organisait un triathlon sprint ce dimanche à la Saline les bains. Le métropolitain Erwan Jacobi (Triathl'aix) l'emporte en 54'01 devant Fabien Céleste (TCSA) 55'16 et Romain Glaudel (TCSA) 56'47. Côté féminin, Marjolaine Pierré (CT) s'impose en 1h03 devant Léa Papalia (ORT) en 1h06 et Soizic Coudière (RST) en 1h07. Une centaine de concurrents étaient au départ.

Sur le duathlon, victoire de Loic Mousselet (TCSD) en 58'11 devant Geoffroy Grondin (TCBP) en 59'10 et Pierre Bernard (TCBP) en 59'50. Côté féminin, victoire de Estelle Perrière en 1h09 devant Ombeline Blanc en 1h15 et Delphine Tonneau en 1h16.

Natation: Meeting de qualification

Le second meeting de qualification pour les championnats de France a eu lieu ce dimanche à la piscine du Chaudron à St Denis. Les meilleures performances par discipline sont les suivantes:

50 NL: Manon Dijoux (CNSJ) 27"20 / Gregory Robert (AC Est) 24"38

100 NL: Manon Dijoux (CNSJ) 1'00"76 / Gregory Robert (AC Est) 52"75

200 NL: Emma Morel (CNSJ) 2'11"65 / Gregory Robert (AC Est) 1'55"52

400 NL: Manon Dijoux (CNSJ) 4'48"31 / Benoit Debast (Dauphins SL) 4'07"96

800 NL: Romane Fendard (CNP) 10'02"89 / Maxime Fendard (CNP) 9'26"48

1500 NL: Romane Fendard (CNP) 19'08"25 / Maxime Fendard (CNP) 18'23"50

50 PAP: Emma Morel (CNSJ) 27"87 / Gregory Robert (AC Est) 26"47

100 PAP: Stacy Taquet (CNSJ) 1'07"07 / Pablo Sénescat (ASEC) 59"82

200 PAP: Malia Savigny (CNP) 2'38"05 / Nicolas Bouhet (Jeanne) 2'14"50

50 B: Amélie Bordes (ASEC) 36"62 / Antoine Morel (CNSJ) 31"62

100 B: Liya Goupil-Lizekne (ASEC) 1'18"40 / Antoine Morel (CNSJ) 1'09"92

200 B: Amélie Bordes (ASEC) 2'48"19 / Sébastien Turpin (Jeanne) 2'40"57

50 DOS: Auriane Hoarau (AC Est) 32"22 / Damien Delmotte (Jeanne) 27"85

100 DOS: Inès Polard (Jeanne) 1'11"47 / Damien Delmotte (Jeanne) 1'01"04

200 DOS: Inès Polard (Jeanne) 2'39"29 / Tom Foulquier (Dauphins SL) 2'14"02

200 4N: Manon Dijoux (CNSJ) 2'28"92 / Jean Patrick Bernet (Dauphins SL) 2'14"57

400 4N: Stacy Taquet (CNSJ) 5'25"26 / Jean Patrick Bernet (Dauphins SL) 4'52"34