Le jury du concours World Press Photo a dévoilé les nommés 2019 pour le Grand Prix du photo journalisme. Cette année, la célèbre organisation a reçu plus de 78 000 photographies par près de 4 700 photographes de 129 pays différents. Après avoir travaillé pendant des jours à la sélection, le jury présidé par Whitney C. Johnson (directrice adjointe de la photo pour le magazine National Geographic), a dévoilé mercredi 20 février les photos finalistes. Les vainqueurs seront désignés lors d'une cérémonie le 11 avril prochain à Amsterdam.

Ce sont 43 photographes de 25 nationalités différentes qui font partie de sélection finale. Il y a aussi 14 femmes, soit 32% des finalistes précise le jury. Les photos sont réparties dans huit catégories : "sujets contemporains", "infos générales", "environnement", "nature", "projets au long cours", "portraits", "actualité" et "sport".



Pour chaque catégorie, le jury a sélectionné trois photos uniques et trois séries de photos. Six photos sont en lice pour devenir "Photo de l'année" et succéder à Ronaldo Schemidt (1er Prix singles), Ryan Kelly (2e Prix singles) et David Becker (1er Prix stories). Les photographes nommé sont : Catalina Martin-Chico, Marco Gualazzani, Mohammed Badra, Chris McGrath, John Moore et Brent Stirton.



Ce concours rend hommage aux journalistes qui travaillent pour informer sur différents conflits à travers la planète et n'hésitent pas à affronter de nombreux dangers pour traiter ces sujets et histoires importantes.



World Press Photo est une organisation indépendante et non-lucrative fondée en 1955 et basée à Amsterdam, aux Pays-Bas. Son but est de stimuler et soutenir le développement du photojournalisme. Également d'encourager la pédagogie et la transmission de connaissances dans ce domaine et promouvoir le libre-échange de l'information. La World Press Photo organise aussi des conférences, ateliers et également le "Joop Swart Masterclass" une fois par an. Qui encourage les nouvelles et différentes approches pour les documentaires, le journalisme et le storytelling (la mise en récit).

