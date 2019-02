BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 26 février 2019



- Prisons : surpopulation carcérale, violence, contrebande et troubles psychiatriques

- Discrimination et services publics, le Défenseur des Droits interroge les Ultramarins

- Le Royaume-Uni doit mettre fin à son administration des Chagos estime la Cour internationale de justice

- Brain Damage en concert au Bisik : gagnez des places avec Imaz Press

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il va pleuvoir

Prisons : surpopulation carcérale, violence, contrebande et troubles psychiatriques

70 652 personnes incarcérées en France en janvier 2019, une nouvelle augmentation indiquent les chiffres publiés par le ministère de la Justice le 23 février dernier. Les Outre-mer ne sont pas épargnés par cette hausse avec une population carcérale qui est passée de 5 083 personnes en décembre 2018 à 5 132 fin janvier. Cela engendre une surpopulation carcérale et ce phénomène, La Réunion n'y déroge pas. La maison d'arrêt de Saint-Pierre croule sous les détenus. À cela s'ajoute la vétusté des lieux, des problèmes de violence, de radicalisation et de prise en charge des détenus ayant des troubles psychiatriques. Zoom sur les trois établissements pénitentiaires de l'île, dont certains sont particulièrement scrutés par l'observatoire international des prisons.

Discrimination et services publics, le Défenseur des Droits interroge les Ultramarins

Le Défenseur des Droits lance un appel à témoignages auprès des habitants des Outre-mer, "afin de mieux comprendre leurs difficultés d'accès aux services publics et les éventuelles discriminations dont ils sont victimes," écrit l'institution sur son site. L'enquête ne dure pas plus de dix minutes. Elle sera en ligne jusqu'à fin mai 2019. En ligne de mire, la dématérialisation des services publics, ce passage au tout numérique qui laisse des milliers de personnes sur la route...

Le Royaume-Uni doit mettre fin à son administration des Chagos estime la Cour internationale de justice

La Cour internationale de justice (CIJ) a déclaré lundi que le Royaume-Uni devait rapidement mettre fin à son administration des Chagos, archipel britannique de l'océan Indien qui accueille une importante base militaire américaine et dont la souveraineté est revendiquée par l'île Maurice.

[MUSIQUE] Brain Damage en concert au Bisik : gagnez des places avec Imaz Press

Brain Damage (Martin Nathan), l'un des fondateurs de la scène dub en France se produira au Bisik ce vendredi 1er mars à partir de 20h (en collaboration avec le Kabardock) ! L'occasion pour ce pionnier des Live Machine du genre de célébrer ses 20 ans de créations et d'inscrire le Bisik dans la tournée nationale anniversaire ! En première partie de ce concert unique : Sly Sugar, l'un des groupes dub les plus inventifs de La Réunion qui n'hésite pas à arpenter les sentiers électroniques d'autres styles musicaux (reggae, jazz, rock, drum and bass...), mais toujours en live ! Pour l'occasion Imaz Press vous fait gagner qautre places (deux par personne) pour ce concert unique dans le Nord et l'Est au Bisik

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il va pleuvoir

Matante Rosina va s'accrocher à son parapluie ce mardi 26 février 2019. Elle a vu dans le fond de son pilon que le ciel sera couvert dès le début de journée et que la pluie va tomber toute la journée. Et chez vous c'est comment ?