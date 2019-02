"Orange et les membres du consortium Fly-Lion 3 (Lower Indian Ocean Network), la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et Comores Câbles, achèvent le déploiement d'un nouveau câble sous-marin en fibre optique reliant Moroni (Grande Comore) et Mamoudzou (Mayotte). Le câble dont la mise en service est prévue pour le troisième trimestre 2019 a atterri aujourd'hui à Mamoudzou" indique Orange dont nous publions le communiqué ci-dessous

"Long de 400 km, le câble Fly-Lion 3 vient renforcer la connectivité dans l’Océan Indien en ouvrant une nouvelle route pour relier Mayotte à l'Internet mondial et une liaison directe à Grande Comore. Orange Marine, filiale à 100% du groupe Orange est en charge de la pose du câble.

Avec des stations d’atterrissement à Kaweni (Mamoudzou) et à Moroni, Fly-Lion 3 apporte de nouvelles solutions de diversification des infrastructures télécom sous-marines et apporte plus de sécurisation en cas de coupure de câbles sur la zone.

Fly-Lion 3 s’interconnectera également avec les câbles existants LION2 et EASSy offrant un lien direct vers la côte est de l’Afrique. Fly-Lion 3 est doté de la technologie de multiplexage en longueur d’ondes1, ce qui lui permet d’atteindre une capacité de 20x100Gbps par paire. Grâce à ses deux paires de fibres, la capacité totale du câble est de quatre térabits par seconde. Ce câble permettra ainsi d’accompagner la croissance de l’internet très haut débit sur les deux territoires pour de nombreuses années.

Orange contribue depuis de nombreuses années à la connectivité de l’Océan Indien avec une participation et investissements dans différents câbles sous-marins :

- EASSy, câble longeant la côte est de l’Afrique

- SAT3-WASC-SAFE reliant l’Ile Maurice et La Réunion à l’Asie via la Malaisie et à l’Europe via l’Afrique du Sud et la côte Atlantique de l’Afrique

- LION (Lower Indian Ocean Network) qui apporte une connectivité directe à Orange Madagascar au réseau très haut débit mondial via La Réunion et l'Ile Maurice

- LION 2 qui assure la prolongation de LION jusqu'au Kenya, offre une première connectivité à Mayotte et permet la diversité et sécurisation des routes à la Réunion et à l’Ile Maurice

Ce nouvel engagement s'inscrit pleinement dans la stratégie durable d’Orange qui poursuit l’extension de son réseau mondial sous-marin très haut débit afin de répondre aux attentes et besoins croissants de connectivité de ses clients".