La saison cyclonique n'est pas finie... Météo France indique surveiller deux zones suspectes. La première se trouve au sud-ouest de Diego Garcia, et la seconde à l'Est de cette même île. Les futurs Heleh et Idai ? Ces phénomènes pourraient devenir des tempêtes tropicales au cours du week-end ou dans la semaine prochaine. Impossible pour autant de savoir si La Réunion sera menacée. "La prévision est encore trop lointaine pour être précise quant aux trajectoires de ces deux phénomènes," nous expliquait lundi 25 février 2019 Philippe Caroffe, responsable de la prévision cyclone à Météo France.

"C’est assez inhabituel d’avoir deux phénomènes qui se forment plus ou moins en même temps dans le bassin, signalait également Philippe Caroffe. Nous n’en avons pas tous les ans. C’est encore plus inhabituel que nous avons déjà eu deux phénomènes récemment avec Funani et Géléna qui se sont développés dans la foulée l’un de l’autre." Nous enchaînerons de nouveau avec un doublon, une "curiosité," pour le météorologue.

Bulletin sur l'activité cyclonique et les conditions meteorologiques tropicales sur le sud-ouest de l'océan indien:

• Zone suspecte au Sud-Ouest de Diego Garcia :

La passe ASCAT de 0501UTC permet de localiser une large circulation dépressionnaire axée vers 9°S entre 65°E et 72°E, avec des vents pouvant atteindre 25kt dans la partie Sud. Baignant dans un environnement fortement cisaillé, cette circulation va se déplacer vers l'Est en présentant un risque faible de cyclogenèse au cours des 5 prochains jours à l'Est de Agalega.

• Zone suspecte à l'Est de Diego-Garcia :

Au sein du TM, les modèles analysent une circulation encore mal définie que la passe ASCAT ne permet pas de localiser. Les données du CIMSS permettent de valider un environnement moins cisaillé dans cette zone, favorable au maintien d'un embryon de circulation dépressionnaire sous uneconvection persistante. Dans ces conditions, les modèles déterministes et les prévisions d'ensemble sont en bon accord sur le maintien et le développement de cette circulation à échéance de 4 à 5 jours. Le risque de cyclogenèse associé à cette zone devient modéré à partir de Samedi au Sud-Est de Diego-Garcia.

Au cours des 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient modérée au Sud-Est de Diego-Garcia à partir de Samedi et devient faible à l'Est d'Agalega à partir de Samedi.

