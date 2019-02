BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 27 février 2019



Planteurs, les pesticides menacent dangereusement votre santé

Les résultats d'une étude de l'agence de santé publique publiée le 25 février sont plus qu'alarmants. Les planteurs de canne à sucre réunionnais sont exposés à des pesticides classés par les organes nationaux et internationaux comme particulièrement "néfastes pour la santé." Le terme "néfaste" n'est là qu'un euphémisme, on peut parler de risque mortel. Cancer, infertilité, interférence sur le système endocrinien, autant de conséquences éventuelles à l'exposition à ces pesticides. Cette étude concerne surtout les régions Est et Ouest de l'île où les exploitations de canne sont plus nombreuses. Autre constat de l'agence de santé publique, les planteurs réunionnais utilisent de plus en plus de pesticides et s'exposent donc davantage à de potentielles conséquences "néfastes" pour leur santé. Les chiffres et le tableau dépeint par l'agence sont inquiétants.

Bras-Panon, ton univers impitoyable

Depuis quelques jours, on assiste à une passe d'armes entre le maire Daniel Gonthier et le député Jean Hugues Ratenon à Bras-Panon... Par communiqué interposé, les deux politiques s'accusent, se confrontent et s'affrontent après la démission de cinq élus du Conseil municipal de la commune. "Déstabiliser la mairie," "faire monter les plus féroces par des démissions," le maire ne mâche pas ses mots. Le député insoumis lui rétorque, parlant de "mensonges" et d'un"pyromane qui crie au feu" ... Un peu perdu ? Nous aussi. A Bras-Panon, le jeu du "C'est celui qui dit qui l'est" atteint les sommets...

En janvier les prix ont reculé de 0,7 %

En janvier 2019, les prix à la consommation reculent de 0,7 % à La Réunion. "L'accélération de la baisse des tarifs des produits pétroliers s'accompagne de la baisse de saison des prix du transport aérien et, dans une moindre mesure, de celle des prix de l'alimentaire. À l'inverse, les prix des meubles et des services de santé sont en hausse" indique l'Insee. Sur un an, les prix augmentent de 0,3 % à La Réunion et de 1,2 % en France hors Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee

Il y a quatorze ans la lave traversait la route, et cette année ?

La lave qui dévale les Grandes Pentes, avalant la route et plongeant dans la mer... C'était il y quatorze ans, presque jour pour jour et ce ne sera probablement pas pour cette éruption-ci. L'éruption débutée le 19 février 2019 est certes stable mais "le front de coulée n'a pas bougé depuis presque jeudi dernier. La coulée a tendance à s'élargir et à s'épaissir, elle progresse peut dans la longueur," indique Aline Peltier, directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Le 25 février 2005, un mur de lave haut de cinq mètres avançait vers la RN2, la Vierge au Parasol était précipitamment retirée de son socle juste à temps... Imaz Press vous invite à revire cet évènement en photos.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il ne fait pas très beau le matin

Il ne va pas faire très beau ce mercredi 27 février 2019, annonce Matante Rosina. Il pourrait même y avoir quelques orages. Mais, dit encore notre gramoune préférée, les nuages sont s'en aller dans le courant de la journée et le soleil devrait revenir dans l'après-midi.