Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Depuis quelques jours, on assiste à une passe d'armes entre le maire Daniel Gonthier et le député Jean Hugues Ratenon à Bras-Panon... Par communiqué interposé, les deux politiques s'accusent, se confrontent et s'affrontent après la démission de cinq élus du Conseil municipal de la commune. "Déstabiliser la mairie," "faire monter les plus féroces par des démissions," le maire ne mâche pas ses mots. Le député insoumis lui rétorque, parlant de "mensonges" et d'un"pyromane qui crie au feu" ... Un peu perdu ? Nous aussi. A Bras-Panon, le jeu du "C'est celui qui dit qui l'est" atteint les sommets...

