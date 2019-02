Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

Les résultats d'une étude de l'agence de santé publique publiée le 25 février sont plus qu'alarmants. Les planteurs de canne à sucre réunionnais sont exposés à des pesticides classés par les organes nationaux et internationaux comme particulièrement "néfastes pour la santé." Le terme "néfaste" n'est là qu'un euphémisme, on peut parler de risque mortel. Cancer, infertilité, interférence sur le système endocrinien, autant de conséquences éventuelles à l'exposition à ces pesticides. Cette étude concerne surtout les régions Est et Ouest de l'île où les exploitations de canne sont plus nombreuses. Autre constat de l'agence de santé publique, les planteurs réunionnais utilisent de plus en plus de pesticides et s'exposent donc davantage à de potentielles conséquences "néfastes" pour leur santé. Les chiffres et le tableau dépeint par l'agence sont inquiétants.

