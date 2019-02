Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La semaine prochaine risque d'être chargée pour Météo France. Deux tempêtes tropicales pourraient se former dans les prochains jours. Pour le moment, les deux zones suspectes sont au nord des Mascareignes. La première est à l'est d'Agalega et la seconde à l'est de Diego-Garcia. Impossible de savoir si l'un des systèmes menacera La Réunion, il est beaucoup trop tôt pour prévoir les trajectoires.

La semaine prochaine risque d'être chargée pour Météo France. Deux tempêtes tropicales pourraient se former dans les prochains jours. Pour le moment, les deux zones suspectes sont au nord des Mascareignes. La première est à l'est d'Agalega et la seconde à l'est de Diego-Garcia. Impossible de savoir si l'un des systèmes menacera La Réunion, il est beaucoup trop tôt pour prévoir les trajectoires.