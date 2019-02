BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 28 février 2019



Arrêt des livraisons de matériaux pour les constructions sans permis - les Mafatais se sentent lésés et mis en danger

Les Mafatais se disent oubliés, considérés comme des " sous-citoyens " et lâchés par un système étatique qui ne prend pas le temps de les écouter. Face à cela, la Deal (direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement) donne ses arguments : la multiplication des constructions illégales dans les zones à risques du cirque au détriment de l'environnement et des lois a poussé le service de l'État à agir le 7 février dernier en demandant aux compagnies d'hélicoptères de ne plus livrer de matériaux de construction aux Mafatais qui n'ont pas de permis de construire. Le pot de terre contre le pot de fer. À travers une pétition lancée il y a quatre jours, les Mafatais appellent la population à les rejoindre dans leur combat, aussi inégal soit-il. Justement, le manque d'équité, c'est la première chose qu'ils dénoncent, des constructions illicites, il n'y en a pas qu'à Mafate, pourtant de telles mesures n'existent nulle part ailleurs.

Territoires et aménagement : Tout savoir de La Réunion en quelques clics

Quel est le prix moyen d'un appartement à Saint-Denis ? Quelle est la règlementation ? Y-a-t une école maternelle à proximité ? Un risque d'inondation ? Des transports en commun... Avec la plateforme Peigeo, développée par l'Agorah et présentée mercredi 27 février 2019, ces informations sont accessibles en quelques clics. Des cartes et des tableaux de bord interactifs, ludiques et innovants qui permettent de suivre l'évolution et l'aménagement du territoire. Si toutes les données ne sont pour le moment pas disponibles, elles seront mises à jour au cours de l'année 2019. Tout, tout, tout, vous serez tout sur La Réunion.

Sainte-Suzanne : ils vont marcher pour le climat

Le dimanche 3 mars 2019, se déroulera la seconde marche pour le climat et la biodiversité à La Réunion. Le rendez-vous est donné au bocage à Sainte-Suzanne dès 8 heures. Une marche de sept kilomètres est organisée avec une adaptation pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite pour que tous puissent participer à cet évènement. Le parrain de cette édition est Nono, le chanteur du groupe kiltir. La marche se terminera autour d'un pique-nique partage organisé par le CCAS (centre communal d'action sociale) de la ville de Sainte-Suzanne.

Salon de l'agriculture : face à l'urgence alimentaire, les métropoles et la Cinor appellent à l'action

Au cours du Salon de l'Agriculture - qui ferme ses portes ce week-end -, 75 membres de France urbaine, l'association des grandes villes et intercommunalités (dont la Cinor est le porte- parole ultra marin par la voix de Gérald Maillot) ont annoncer qu'ils vont "s'engager pour une transition en faveur d'une alimentation durable, responsable et solidaire. Cet engagement va se concentrer sur la lutte contre la précarité alimentaire, la structuration des circuits courts, la promotion des produits locaux, la protection du foncier agricole, la valorisation de la gastronomie française, le soutien aux actions de solidarité et de coopération dans le domaine de l'alimentation" note la Cinor.

Le centre hospitalier ouest Réunion remplacera l'établissement Gabriel Martin

Un nouvel hôpital installé à Saint-Paul dans la zone du Grand-Pourpier. Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) va remplacer le Centre hospitalier Gabriel-Martin (CGHM). Cette structure fermera complètement le mercredi 6 mars 2019. Date à laquelle s'arrêteront toutes les activités médicales. Le transfert des patients et le déménagement vers le CHOR se dérouleront les 5 et 6 mars. Voici, ci-dessous une rapide présentation du CHOR et le dossier complet détaillant ce nouvel établissement.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages à l'est, bleu à l'ouest, pluie dans les hauts

Matante Rosina est contente : il y en aura pour tous les goûts ce jeudi 28 février 2019. Il y aura des nuages sur la région est, du beau ciel bleu dans l'ouest et des averses dans les hauts. Et chez vous c'est comment ?