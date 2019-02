Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Les simulateurs numériques de Météo France alertaient en début de semaine sur la formation de deux tempêtes tropicales à partir du week-end du 2 mars 2019... Il n'y en aurait plus qu'une seule. "A priori il n'y aura plus qu'un seul système, il devrait se former dans la journée de samedi mais sera très loin à l'est et ne concernera personne...à part les poissons," explique en souriant Philippe Caroffe, responsable de la prévision cyclone à Météo France. (Image satellite : www.mtotec.com)

