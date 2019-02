Le dimanche 3 mars 2019, se déroulera la seconde marche pour le climat et la biodiversité à La Réunion. Le rendez-vous est donné au bocage à Sainte-Suzanne dès 8 heures. Une marche de sept kilomètres est organisée avec une adaptation pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite pour que tous puissent participer à cet évènement. Le parrain de cette édition est Nono, le chanteur du groupe Kiltir. La marche se terminera autour d'un pique-nique partage organisé par le CCAS (centre communal d'action sociale) de la ville de Sainte-Suzanne.

"Si le climat était une banque on l’aurait déjà sauvé ! " c’est un des slogans des lycéens et que l’économiste Pierre Larrouturou a repris lors de l’ouverture de la première édition de la Marche Réunionnaise pour le climat l’année dernière. En 2019, pour la nouvelle édition, la date du 3 mars a été décidée par les partenaires de l’évènement : le Conseil Départemental, la Cinor, la ville de Sainte-Suzanne, EDF, l’OTI Nord, le Sidelec, la Spl Energie, le Rotary club de Saint-Benoît, le CCAS et les associations locales.

Cette année, le parrain de la marche est Nono, du groupe Kiltir. Pour les non-initiés, Kiltir est un groupe de Maloya composé de frères et de cousins qui jouent ensemble du maloya depuis l’enfance. "Il interprétera sa chanson "La Terre est en colère". Il nous fera d'ailleurs la lecture du texte juste avant le départ de la marche. Donc vers 8h45" indique Idrine Mangry, directrice de la vie sportive à Sainte-Suzanne.

Cette deuxième Marche Réunionnaise pour le climat et la biodiversité a pour objectif d’amplifier une prise de conscience globale dans la lutte commune contre le réchauffement climatique et apporter une part dans la transition énergétique.

Deux parcours

"La boucle complète fait 7 kilomètres. Le départ se fait au niveau du bocage, passe par le village des près et on emprunte ensuite le sentier littoral nord pour revenir vers l'avenue Mendès France. Et repartir vers le bocage. Sur ce parcours, est aussi aménagé des niveaux de difficulté pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Donc sur ce même parcours, il y aura un aménagement qui fera 2 kilomètres où les personnes les plus fragiles pourront aussi emprunter. Ce sera donc une distance plus courte." indique Idrine Mangry.

1/ Boucle de 7 km

Départ du Stade du Bocage -> Prendre le Pont Bleu -> les Berges de Village Desprez -> direction l’Embouchure -> Littoral " Front de mer " -> Poste de ravitaillement n° 1 Kiosque côté Pompier Rue du 20 Décembre -> le Phare -> Intersection " le Phare/Collège " Poste de ravitaillement n°2 -> direction le Sentier Littoral Nord -> Chapelle Front de Mer Poste de ravitaillement n°3 -> Retour Sentier Littoral -> Chemin Belle Eau, derrière le Collège -> Médiathèque Aimé Césaire -> Rue Pierre Mendès France, direction vers le Stade du Bocage -> Arrivée Stade du bocage

2/ Parcours : Personnes à mobilité réduite, les personnes âgées (2 km)

Départ du Stade du Bocage -> Prendre le Pont Bleu -> Quartier village Desprez : Impasse de la Rivière, Rue de la Digue, Rue de la Tourbe -> direction l’Embouchure -> Littoral " Front de mer " -> Poste de ravitaillement n° 1 Kiosque côté Pompier Rue du 20 Décembre -> le Phare -> Intersection " le Phare/Collège " Poste de ravitaillement n°2 -> direction le Sentier Littoral Nord -> Chapelle Front de Mer Poste de ravitaillement n°3 -> Retour Sentier Littoral -> Chemin Belle Eau, derrière le Collège -> Médiathèque Aimé Césaire -> Rue Pierre Mendès France, direction vers le Stade du Bocage -> Arrivée Stade du bocage

"Des animations, au niveau du bocage. Avec notamment la prestation du parrain Nono du groupe Kiltir. Il interprétera sa chanson "La Terre est en colère". Il nous fera d'ailleurs la lecture du texte juste avant le départ de la marche. Donc vers 8h45. A l'arrivée on aura la prestation du groupe feuille songe. L'évènement se termine vers 13h30. Il y aura aussi la possibilité de rester pour un pique-nique partage proposé par le CCAS." conclue la directrice de la vie sportive à la mairie de Sainte-Suzanne.

