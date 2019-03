BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 1er mars 2019



- La coalition internationale confirme la mort du djihadiste réunionnais Fabien Clain

- Le "disparu" du volcan est rentré chez lui par ses propres moyens

- Des habitants de Trois Mares se plaignent : "Des déchets et de l'eau croupie à côté de nos maisons"

- Invité surprise d'un débat en Gironde, Macron pris à partie par une femme "gilet jaune"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du gris et des petites averses

La coalition internationale confirme la mort du djihadiste réunionnais Fabien Clain

La coalition anti-Etat islamique (EI) dirigée par les Etats-Unis a confirmé jeudi la mort du jihadiste réunionnais Fabien Clain, qui avait revendiqué au nom du groupe extrémiste les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Le "disparu" du volcan est rentré chez lui par ses propres moyens

L'homme n'avait plus donné signe de vie depuis ce mercredi après-midi 27 février 2019 après être descendu dans l'enclos au volcan. Le quadragénaire est tout simplement rentré chez lui par ses propres moyens ce jeudi soir 28 février après avoir passé 36 heures sur place. Il ne s'était pas manifesté auprès des forces de l'ordre qui avaient déployé un gros dispositif de recherches pour le retrouver. Les gendarmes du PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne) ont été prévenu par son épouse jeudi soir dans la soirée. L'homme était alors en train de regagner son véhicule. Marcheur confirmé et jamais en difficulté durant son périple, il a expliqué ne pas avoir compris que les gendarmes étaient à sa recherche et avoir été dans l'impossibilité de contacter ses proches puisque se trouvant dans une zone non couverte par les antennes de téléphonie mobile (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Des habitants de Trois Mares se plaignent : "Des déchets et de l'eau croupie à côté de nos maisons"

D'après les habitants de Trois Mares au Tampon, des déchets industriels, notamment des déchets organiques s'accumulent dans un cours d'eau, régulièrement depuis au moins un an et demi... Entre les moustiques, les rats et les odeurs nauséabondes, ils se sentent "en danger." S'ils suspectent des entreprises d'être responsables, ils se sont tournés vers la Communauté d'Agglomération du Sud (Casud) et la Commune du Tampon pour essayer de tout mettre au clair. Mais les choses se sont révélées bien compliquées...

Invité surprise d'un débat en Gironde, Macron pris à partie par une femme "gilet jaune"

"J'ai le droit de ne pas mettre un gilet jaune": Emmanuel Macron a eu un vif échange, jeudi soir, avec une femme "gilet jaune", lors d'un débat à Pessac où il a fait irruption, à la veille de sa rencontre avec des élus à Bordeaux et son maire Alain Juppé.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du gris et des petites averses

Ciel gris et petites averses seront les dominantes de cette journée du vendredi 1er mars 2019. Matante Rosina a aussi vu qu'il y aura du vent et une mer agitée. Et chez vous c'est comment ?