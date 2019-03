Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Depuis le début de l'année, plus de 20 cas de leptospirose ont déjà été recensés à La Réunion. Cette maladie peut s'attraper au contact d'un milieu humide contaminé (eaux stagnantes, boue...). Les activités de nettoyage des cours et des jardins ou de baignades en eau douce après de fortes pluies sont particulièrement à risque. En cette saison de fortes pluies l'ARS Océan Indien souhaite sensibiliser la population : appliquer les mesures de prévention et lutter contre les rats. De plus, dans un contexte d'épidémie avérée de dengue, il est recommandé en cas de forte fièvre, de consulter son médecin traitant, afin de se faire diagnostiquer et de bénéficier du traitement adapté si nécessaire. Nous publions le communiqué de l'ARS-Oi.

