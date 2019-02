Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 7 heures

D'après les habitants de Trois Mares au Tampon, des déchets industriels, notamment des déchets organiques s'accumulent dans un cours d'eau, régulièrement depuis au moins un an et demi... Entre les moustiques, les rats et les odeurs nauséabondes, ils se sentent "en danger." S'ils suspectent des entreprises d'être responsables, ils se sont tournés vers la Communauté d'Agglomération du Sud (Casud) et la Commune du Tampon pour essayer de tout mettre au clair. Mais les choses se sont révélées bien compliquées...

