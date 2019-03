Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Le futur Heleh devrait se former demain, samedi 2 mars 2019. Le système situé au sud-est des Chagos est très loin, il "ne concernera pas La Réunion, ce n'est pas envisagé," indique Philippe Caroffe, responsable de la prévision cyclone à Météo France. L'environnement n'est pas non plus favorable à ce qu'Haleh devienne un cyclone, il devrait rester au stade de tempête tropicale. (Image satellite : earth.nullschool.net)

Le futur Heleh devrait se former demain, samedi 2 mars 2019. Le système situé au sud-est des Chagos est très loin, il "ne concernera pas La Réunion, ce n'est pas envisagé," indique Philippe Caroffe, responsable de la prévision cyclone à Météo France. L'environnement n'est pas non plus favorable à ce qu'Haleh devienne un cyclone, il devrait rester au stade de tempête tropicale. (Image satellite : earth.nullschool.net)