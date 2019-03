"Une frappe de la coalition a tué un responsable actif des médias de l'EI nommé Abou Anas al Faransi, également connu sous le nom de Fabien Clain, à Baghouz" en Syrie, a tweeté la coalition, confirmant ainsi des informations obtenues la semaine dernière par l'AFP auprès de sources concordantes.

A Coalition strike killed an active Daesh media official named Abu Anas al Faransi, also known as Fabien Clain, in Baghouz. #CJTFOIR continues to target Daesh in Syria while disrupting attempts to reemerge in liberated areas as they plot attacks globally. #DefeatDaesh