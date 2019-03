Voici l'agenda sportif du week-end du 2 au 3 février 2019. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Handball: 18ème journée de championnat

La 18ème journée de championnat de 1ère division féminin aura eu lieu à partir de 19h00 samedi, selon le programme suivant:

Piton St Leu – St Louis vendredi

St Joseph – St Pierre

BDN – Rivièroise

ASCES – JSB

Port – Tamponnaise

Cressonnière – St Denis

Basketball: 17ème journée de championnat

La 17ème journée de championnat prénational masculin est programmée samedi soir à 20h30:

St Pierre – Tamponnaise

BCD – St Leu

AMML – Etang Salé

Le COM et St Paul seront au repos ce week end.

Basketball: Poule des As féminine

La 4ème journée de la poule des As de la prénationale féminine aura lieu ce samedi à 18h30, sans le BCD qui sera au repos ce week end.

Ste Marie – COM

Port – Tamponnaise

Volleyball: 17ème journée de championnat

La 17ème journée du championnat régional 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin on jouera samedi soir à 20h00, avec notamment le choc tant attendu entre le 1er et le 2nd du championnat:

SDOVB - TGV

RCO – St Leu

Entre Deux – St Pierre

St Denis – VB2CO (vendredi)

Côté féminin, on jouera samedi à partir de 18h30, avec au programme un joli derby dionysien:

SDOVB – St Denis

TGV – Ste Suzanne

Ste Marie – Aigles blancs

St André – VB2CO

Rugby: 1ère journée Honneur

La première journée du championnat honneur aura lieu ce samedi avec 4 rencontres au programme:

16h30 St Pierre – St Paul

18h00 Tampon – Etang Salé 2

19h00 XV Dionysien – St Paul 2

19h00 Etang Salé - Chaudron

VTT: 4ème manche de XC

La 4ème manche de la coupe régional de cross country aura lieu ce dimanche sur le site de Langevin à Saint Joseph. L'épreuve se disputera sur un circuit de 3,2km à parcourir plusieurs fois seon les catégories. La journée commencera avec les courses des plus jeunes et se terminera avec la course élite à 11h00 pour 6 tours de piste. Le parcours qui ne présente pas de difficulté majeure sera néanmoins truffé de relances et devrait solliciter grandement les organismes. Une fois encore, Julien Chane Foc, leader actuel de la coupe, sera l'homme à battre.

Cyclisme: Coupe régionale piste

La coupe régionale piste se poursuivra ce samedi au vélodrome de Champ Fleuri à partir de 14h00. Au programme: le scratch, le keirin et la course à l'élimination, pour les minimes, cadets, juniors, séniors et féminines.

BMX: 1ère manche de phase finale

La 1ère manche de la phase finale de la coupe régionale de BMX aura lieu ce dimanche à l'initiative du CSSD sur la piste de Champ Fleuri. La journée débutera à 8h30 avec les essais, puis la 1ère manche à partir de 10h00 suivie des autres manches pour enfin courir les finales à 14h30.

Course à pied: 10km de la plaine des palmistes

Le CAPP organise ses 10km ce samedi à 17h00 à la plaine des palmistes. La course s'effectuera en deux boucles dans les rues de la ville, départ et arrivée au stade Adrien Robert.

Trail: Trail de l'Eden

L'AC Bras Panon organise son trail ce dimanche à Bras Panon, sur un tracé de 26km pour 790m de dénivelé positif dans les hauteurs de la ville passant par le site de l'Eden. Le départ sera donné à 7h00 du complexe sportif Paul Moreau. L'affluence devrait être réduite sur l'épreuve en raison de la fermeture de la route du littoral dimanche matin...

Moto: 1ère manche de monobike

Ce dimanche aura lieu La 1ère journée du championnat Régional de monobike 2019 organisée par le Team Podium sur le Circuit de La Jamaïque .

Karaté: Championnat régional kata

Le championnat de la Réunion de kata aura lieu ce dimanche au dojo régional de Champ Fleuri. Il se déroulera en individuel et en équipes pour toutes les catégories de poussins à vétérans. Le contrôle des passeports et la pesée se feront à 8h pour les Poussins, 8h30 pour les Pupilles, 9h pour les Benjamins, 9h30 pour les Minimes, 10h pour les Cadets, 10h30 pour les Juniors, 11h pour les Seniors et Vétérans.

Escalade: Championnat de France de bloc séniors

Ce week end des 2 et 3 mars, 6 athlètes représenteront la Réunion au championnat de France de bloc sénior à la Baconnière. L’an dernier les Réunionnaises ont occupé une grande partie du podium féminin : Fanny GIBERT a remporté le titre de championne de France de bloc 2018 et Manon Hily, vice-championne de France. L’objectif de Laura TIZON sera de se retrouver parmi les demi-finalistes comme l’an dernier où elle avait fini à la 19ème place, dans le top 20 des meilleurs grimpeurs Français.

Séniors dames : Manon HILY du club 7alouest et membre du Pole Espoir Outre-Mer, Laura TIZON du club 7a l’ouest et membre du Pole Espoir Outre-Mer (junior surclassée), Lucile SAUREL du club Austral Roc et membre du Pole Espoir France de Voiron (junior surclassée), Kintana ILTIS du club Austral Roc et membre du Pole Espoir France de Voiron (cadette surclassé)

Séniors hommes : Iliann CHERIF du club Austral Roc et membre du Pole Espoir France de Voiron (cadet surclassé), Mathieu PROMARD du club Escalade D’abord Saint Charles (junior surclassée), Jules BURETTE du club 7alouest.

Athlétisme: Championnat d'Europe Indoor

Le championnat d'Europe Indoor 2019 aura lieu ce week end à Glasgow en Ecosse. Fabrisio Saidy, licencié à la Dominicaine, tentera de s'imposer sur le double tour de piste (400m) après son sacre au championnat de Frnace il y a quelques jours seulement. Lui qui a réalisé 46"93 en ce début d'année, peut espérer un podium. La compétition sera à suivre sur France Télévision. Les séries sont programmées vendredi à 14h20, les demi finales samedi à 0h55 et la finale dimanche à 0h22.