BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi 2 mars 2019 matin :



Radicalisation : il y a une soixantaine de fichés S à La Réunion

À l'heure actuelle, selon nos informations, une soixantaine de personnes fichées S sont sous surveillance dans l'île. Parmi elles, des individus radicalisés, pour eux la surveillance des services de renseignements est accrue. Les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur il y a deux ans faisait état de 142 personnes signalées comme radicalisées à La Réunion. Notre département était alors considéré comme le terreau le plus fertile des Outre-mer en la matière. Un chiffre en nette diminution notamment dû au changement de critères pour déterminer le fichage d'un individu.

Navigation GPS, et si tout s'arrêtait le 6 avril ?

Le 6 avril prochain, une remise à zéro d'un compteur utilisé par les appareils de navigation sera effectuée. Ce jour-là, des dysfonctionnements pourront perturber les assistants de navigation. Cependant, seuls les appareils anciens seront affectés, les plus récents sont d'ores et déjà équipés d'un patch afin de limiter l'impact de la remise à zéro. Seule l'horloge interne pourra être déréglée, mais la localisation et la navigation fonctionneront normalement. Voici des explications pour comprendre la mise à jour et comment y remédier si votre appareil se retrouve affecté par ce changement.

Acte IV : la mobilisation se déroule à Saint-Paul

Quatrième samedi de mobilisation à La Réunion pour les gilets jaunes. Un rassemblement est prévu à Saint-Paul dès 9 heures à la médiathèque Cimendef. La semaine dernière, ils s'étaient rassemblés dans l'est à Saint-André. Ils invitent les Réunionnais à continuer le mouvement et à lutter contre les inégalités sociales et fiscales, mais aussi en faveur de l'environnement. L'évènement a été déclaré en préfecture. Les collectifs citoyens Touche Pas Nout Roche et Lataniers Nout Ker' de Vie seront cette fois présents. Alors que les prix des carburants ont augmenté, que la vie reste toujours chère, les gilets jaunes vont-ils pouvoir rassembler les citoyens pour montrer que le mouvement est toujours actif ?

Jamais sans mon chien, sur Terre comme au ciel

Depuis 16 ans, Ralf Hendrichs dirige un cimetière un peu particulier, le seul en Allemagne à proposer à la fois enterrements et crémations pour animaux et soutien et réconfort pour les maîtres éplorés. "Ici, on assiste souvent à des scènes très tristes", confie-t-il. "Les gens pleurent beaucoup", raconte cet amoureux des chiens, "ils s'effondrent, ont parfois des "pensées suicidaires".

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des nuages, encore des nuages

Il ne fait pas très beau ce samedi 2 mars 2019, nous dit Matante Rosina. Elle a vu au fond de son pilon qu'il y aura des nuages un peu partout sur l'île. Elle a vu aussi qu'il y aurait du vent et quelques averses. Et chez vous c'est comment ?