Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

Depuis ce matin, samedi 2 mars 2019, les facteurs de Saint-Pierre et de la Ravine des Cabris sont en grève, à l'appel du syndicat Sud PTT. Vendredi 1er mars, les agents de La Poste avaient déjà décidé d'un débrayage. Si le dialogue est ouvert avec La Poste, les propositions de la direction n'ont pas satisfait la vingtaine de grévistes. Ces derniers dénoncent notamment l'embauche d'intérimaires et l'absence de contrat à durée indéterminée, le manque de personnel, et une dégradation des conditions de travail. D'après Bruno Aporchat, secrétaire départemental de Sud PTT, le mouvement est bien suivi, "plus de la moitié des agents sont grève".

