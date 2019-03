Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Quatrième samedi de mobilisation à La Réunion pour les gilets jaunes. Un rassemblement est prévu à Saint-Paul dès 9 heures à la médiathèque Cimendef. La semaine dernière, ils s'étaient rassemblés dans l'est à Saint-André. Ils invitent les Réunionnais à continuer le mouvement et à lutter contre les inégalités sociales et fiscales, mais aussi en faveur de l'environnement. L'évènement a été déclaré en préfecture. Les collectifs citoyens Touche Pas Nout Roche et Lataniers Nout Ker' de Vie seront cette fois présents. Alors que les prix des carburants ont augmenté, que la vie reste toujours chère, les gilets jaunes vont-ils pouvoir rassembler les citoyens pour montrer que le mouvement est toujours actif ?

Quatrième samedi de mobilisation à La Réunion pour les gilets jaunes. Un rassemblement est prévu à Saint-Paul dès 9 heures à la médiathèque Cimendef. La semaine dernière, ils s'étaient rassemblés dans l'est à Saint-André. Ils invitent les Réunionnais à continuer le mouvement et à lutter contre les inégalités sociales et fiscales, mais aussi en faveur de l'environnement. L'évènement a été déclaré en préfecture. Les collectifs citoyens Touche Pas Nout Roche et Lataniers Nout Ker' de Vie seront cette fois présents. Alors que les prix des carburants ont augmenté, que la vie reste toujours chère, les gilets jaunes vont-ils pouvoir rassembler les citoyens pour montrer que le mouvement est toujours actif ?