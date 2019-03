La direction régionale des routes a publié le bulletin recensant tous les travaux routiers sur toute l'île. Nous publions ce bulletin ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)



Sur la RN1 route du Littoral dans les secteurs Pointe du Gouffre, Grande Chaloupe et ravine à Malheur, pour permettre des travaux de purges de la falaise la route sera totalement fermée à la circulation les dimanche 3 et 10 mars de 6h à 13h30. Déviation par RD 41 route de la Montagne.

Chantiers en cours

RN2 - Ste Suzanne - travaux de dérasement et de curage de fossé

Sur la RN2 à Ste Suzanne entre commune Carron et Quartier Français, suite travaux de dérasement la nuit du vendredi 1er mars puis les nuits du lundi 4 au jeudi 7 mars inclus. Voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Est de 20h à 5h.

RN3 - La Plaine des Palmistes - travaux de tirage et raccordement de la fibre optique

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes du 1er village au Piton Tec Tec, travaux de tirage et de raccordement de la fibre optique jusqu'au 15 avril. Circulation alternée de 08h30 h à 15h30.

RD26 - St Pierre/Route de L'entre-Deux - travaux de fouille

Sur la RD26 à St Pierre/Route de l'Entre-Deux, travaux de fouille pour pose de câbles électriques jusqu'au vendredi 15 mars. Circulation alternée de 8h à 16h.

RD4 - St Paul Route Bois de Nèfles - travaux de mise en oeuvre d'enrobés

Sur la RD4 Route de Bois de Nèfles à St Paul entre PR18 et 19, travaux de mise en ouvre d'enrobés jusqu'au vendredi 29 mars. Alternat permanent et vitesse limitée à 30km/h.

RD70 - Le Tampon/Route de Bois Court - travaux de suppression de radiers

Sur la RD70 Le Tampon/Route de Bois Court, du PR2+120 à l'impasse Tan Rouge, travaux de suppression de radiers jusqu'au vendredi 19 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.Circulation interdite les lundi 4 au PR0+860 et jeudi 7 mars entre les PR0+860 et 1+760 de 7h à 17h. Déviation par voiries communales.

Chantiers à venir

RN1 - St Leu/Etang Salé - travaux de balayage

Sur la RN1 entre les Colimaçons à St Leu et l'échangeur de l'Etang Salé, travaux de balayage les nuits du lundi 4 au jeudi 7 mars inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h.

RN1 - Etang Salé/St Leu - travaux de fauchage en accotement

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé et celui du Portail à St Leu, travaux de fauchage en accotement du lundi 4 au vendredi 8 mars. BAU neutralisée de 7h à 15h30 dans le sens Sud/Nord puis en sens inverse.

RN1A St Leu – travaux d’élagage

Sur la RN1A au niveau de la Pointe des Châteaux à St Leu, travaux d'élagage le lundi 4 mars. Circulation alternée pour les besoins du chantier de 8h30 à 15h30. Vitesse limitée à 50km/h dans la zone de travaux.

RN2 - Ste Suzanne/Ste Marie - travaux de marquage

Sur la RN2 à Ste Suzanne et Ste Marie, travaux de marquage les nuits du lundi 4 au mercredi 6 mars de 20h à 5h:

- nuit du lundi 4 mars, RN2 échangeur Quartier Français puis RN102 giratoire La Bretagne

- nuits des mardi 5 et mercredi 6 mars: RN2 entre Ravine des Chèvres et Duparc sens E/N.

RN6 - St Denis - travaux de réparation des joints de plaques bruyantes sur la chaussée

Sur la RN6 à St Denis Boulevard Sud, travaux de réparation des joints de plaques bruyantes sur chaussée les jeudi 7 et vendredi 8 mars. Neutralisation de la voie rapide ou de la voie lente dans les deux sens de 19h30 à 2h.

RD16 - Les Avirons/Route du Tévelave - travaux de fouille pose de câbles électriques

Sur la RD16 Les Avirons/Route du Tévelave, travaux de fouille pour pose de câbles électriques jusqu'au 22 mars. Circulation alternée de 07h à 16h.

RD3 - Trois-Bassins/Route Hubert Delisle - travaux de remplacement de dispositif de retenue

Sur la RD3 à Trois-Bassins/Route Hubert Delisle, travaux de remplacement du dispositif de retenue sur l'ouvrage de la Petite Ravine du jeudi 7 mars au vendredi 10 mai. Circulation alternée de 06h à 18h.

RD37 - St Joseph/Route Jacques Payet – travaux de mise à niveau des chambres Télécom

Sur la RD37 à St Joseph/Route Jacques Payet, entre la ravine Vincendo et la ravine la Source, travaux de mise à niveau des chambres télécom du lundi 4 au mardi 19 mars. Circulation alternée de 07h à 16h.

Evénements (hors chantiers)

RN1 - St Pierre - manifestation culturelle 'Francofolies'

A St Pierre, le Festival les Francofolies se déroule du vendredi 8 au dimanche 10 mars sur le site de la Ravine Blanche. Un parking avec navette est disponible dans la ZAC Canabady et en centre-ville, afin de faciliter l'accès au site de la Ravine Blanche.

RN2 - St Denis - Marché de nuit

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, à l'occasion du marché de nuit, le Barachois sera fermé à la circulation le samedi 2 mars à partir de 19h jusqu'à la fin de la manifestation prévue aux alentours d'1h du matin. Le Barachois sera de nouveau fermé à la circulation le dimanche 3 mars de 14h à 19h. Déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.

Les usagers peuvent écouter le répondeur Info Route sur le 0262 97 27 27