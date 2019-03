Une conférence inversée, pilotée par l'institut régional du travail social (IRTS) sur le thème " mères isolées - familles monoparentales ", en présence d'Isabelle REBATTU, sous-préfète chargée de la cohésion sociale et de la jeunesse, se déroulera jeudi 7 mars à 9h à l'IAE, l'école universitaire de management de Saint-Denis. Cette manifestation ouverte au grand public s'inscrit dans le cadre du Grand débat national. Elle vise à donner la parole aux mères isolées afin qu'elles puissent s'exprimer sur les difficultés rencontrées au quotidien. (Photo d'illustration RB/Imaz Press Réunion)

Les personnes qui souhaitent participer à cette conférence sont invitées à s’inscrire jusqu’au 4 mars minuit sur le lien suivant : www.reunion.gouv.fr

Depuis le lancement du Grand débat national en janvier 2019, les citoyens français sont invités à échanger et à débattre autour de grandes questions essentielles. Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a souhaité que ce temps de concertation puisse être investi par les femmes, et plus spécifiquement par les mères isolées et les familles monoparentales, afin de faire la lumière sur cette catégorie de la population trop souvent touchée par la précarité. Dans ce contexte, des conférences inversées seront organisées le 7 mars, veille de la Journée internationale des droits des femmes, partout en France. L’intérêt de ce format est de permettre aux mères isolées et aux familles monoparentales de s'exprimer directement sur les difficultés rencontrées au quotidien, devant des experts qui pourront répondre à leurs interrogations.

Des ateliers participatifs ont été organisés sur toute l’île en amont de cette conférence par cinq associations locales (Chancégal, Afect, FTM, Inseranoo, Arep) afin de dégager les grandes thématiques à aborder au cours de cet évènement.



Au cours de la matinée, les résultats d’une enquête de l’Insee consacrée aux femmes et à la précarité seront présentés, des mères isolées et des familles monoparentales témoigneront de leur situation. Un moment d’échange avec l’ensemble des participants s’organisera ensuite afin de trouver des solutions aux problématiques soulevées. Les pistes de réflexion qui émaneront de cette conférence inversée seront transmises à Paris pour enrichir la conférence organisée ce même jour en métropole, en présence de Marlène Schiappa et de Christelle Dubos, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la santé.