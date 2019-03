BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 3 mars 2019 :



- La route du littoral est fermée

- Les Réunionnais marchent pour le climat et la biodiversité

- Pas de Grand Raid cette année pour François D'haene

- Rétro de la semaine : Surf, Prisons, Planteurs, Mafate, Fabien Clain

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait toujours chaud

La route du littoral est fermée

La route du littoral est totalement fermée à la circulation de 6 heures à 13 heures 30 ce dimanche 3 mars 2019. C'est pour permettre une purge de la falaise que cette fermeture a été décidée. Une déviation est mise en place par la route de la Montagne

Les Réunionnais marchent pour le climat et la biodiversité

Ce dimanche 3 mars 2019, la seconde édition de la marche pour le climat et la biodiversité à La Réunion. Un rassemblement se fera dès 8 heures au bocage à Sainte-Suzanne, sur place des stands d'information et d'activités des partenaires de l'évènement. Ensuite une marche est organisée avec plusieurs parcours entre 2 et 7 km selon les niveaux des participants. Côté musique, c'est Nono du groupe Kiltir qui est le parrain de l'évènement. Il lira un poème nommé "La Terre est en colère" avant le début des marches. Après l'effort, les participants se retrouveront autour d'un pique-nique partage.

Pas de Grand Raid cette année pour François D'haene

Cinq participations, quatre sacres. François D'haene est une machine à gagner, un visage emblématique de la Diagonale des Fous. Pourtant, en 2019, il faudra faire sans lui, l'ultra-trailer ne foulera pas les sentiers réunionnais... ni ceux du Mont-Blanc. François D'haene s'attaquera pour la première fois à la Hardrock 100 aux États-Unis, le 19 juillet prochain. Une course de 161 kilomètres et 10.000 mètres de dénivelé positif, à travers le Colorado.

Rétro de la semaine : Surf, Prisons, Planteurs, Mafate, Fabien Clain

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019 sur Imaz Press :

Lundi 25 février : Surf : envers et contre la cirse requin, La Réunion espère être aux JO de Tokyo

Mardi 26 février : Prisons : surpopulation carcérale, violence, contrebande et troubles psychiatriques

Mercredi 27 février : Planteurs, les pesticides menacent dangereusement votre santé

Jeudi 28 février : Arrêt des livraisons de matériaux pour les constructions sans permis - les Mafatais se sentent lésés et mis en danger

Vendredi 1 mars : La coalition internationale confirme la mort du djihadiste réunionnais Fabien Clain

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il fait toujours chaud

Bon, Matante Rosina ne sait plus comment faire : elle a chaud et elle sait qu'elle aura encore plus chaud ce dimanche 3 mars 2019. Elle sait aussi qu'il y aura quelques petites averses mais que cela ne suffira pas à bien rafraîchir le temps. Et chez vous, c'est comment ?