Publié il y a 24 minutes / Actualisé le Jeudi 28 Février à 16H35

Bon, Matante Rosina ne sait plus comment faire : elle a chaud et elle sait qu'elle aura encore plus chaud ce dimanche 3 mars 2019. Elle sait aussi qu'il y aura quelques petites averses mais que cela ne suffira pas à bien rafraîchir le temps. Et chez vous, c'est comment ?

