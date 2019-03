BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 3 mars 2019 :



- Les Électropicales prennent place au Barachois

Le Réunionnais Fabrisio Saidy donne la médaille de bronze au relais 4x400 mètres

Quatre ans après le triplé de Prague, les spécialistes français du 60 m haies ont de nouveau frappé un grand coup en montant à deux sur le podium de l'Euro en salle de Glasgow en Ecosse. Pascal Martinot-Lagarde est 2eme, Aurel Manga 3eme. Le relais 4x400 m masculin est venu améliorer le bilan des Bleus, avec une 3emt place obtenue au finish par le jeune réunionnais Fabrisio Saidy (Premier à droite sur la photo de la fédération française d'athlétisme)

Barrage sur la 4 voies à Saint-André

Au moins deux barrages filtrants ont été mis en place sur le réseau routier depuis tôt ce lundi matin 4 mars 2019. Des manifestants laissaient passer les véhicules au compte-gouttes sur la 4 voies au niveau de la Cocoteraie à Saint-André et au niveau du rond-point de Gillot. Le filtrage se faisait dans le sens est - nord. La circulation était libre dans le sens inverse. De gros embouteillages se sont formés dans ces secteurs. Le barrage de Gillot a été levé aux envions de 6 heures après que les gendarmes soient arrivés sur les lieux

Big Fernand, l'enseigne de burgers branchée débarque sur l'île

Après les franchises de kebab, de tacos, de gaufres et de burgers, une nouvelle enseigne va faire sont apparition dans le milieu déjà très concurrentiel du fast-food à La Réunion : Big Fernand. De la restauration rapide qui mise sur des produits frais, de qualité et d'origine française pour se démarquer des fast-food classiques. Un pari pour cette chaîne qui, en sept ans, s'est développée à vitesse grand V sur le plan national et international. Deux

Le Tampon : appel à projets pour le Domaine Archambeaud

Le Département est propriétaire du Domaine Archambeaud situé au 19ème kilomètre au Tampon. La maison et le jardin ont été entièrement rénovés. L'appel à projet doit permettre la mise à disposition d'une partie de ce domaine au profit d'un projet qualitatif porteur d'activités et d'attractivité pour le territoire.

Au Chili, Robinson Crusoé protège son écosystème unique

Dans l'océan Pacifique sud, l'archipel chilien Juan Fernandez, célèbre pour son île Robinson Crusoé, a un écosystème unique au monde. Pour assurer sa survie, la population protège l'environnement depuis déjà près d'un siècle, mais veut désormais passer à la vitesse supérieure.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil, chaleur et quelques nuages

Nuages, nuages et grand soleil ! Matante Rosina a vu dans le fond de sa tasse à thé (elle a arrêté le café...) qu'après quelques petits nuages côtiers, le Soleil revenait... En montagne, le temps est plus agréable, attention aux averses l'après-midi. La mer est agitée sur la côte orientale avec des vagues hautes de 2 mètres.