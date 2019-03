Jeudi 7 mars 2019 se tiendra une journée portes ouvertes à l'IAE, l'école de management rattachée à l'université de Saint-Denis. De 17h à 20h30, les titulaires de Bac+2 e Bac+3 seront accueillis pour découvrir les 19 cursus proposés par l'école.

L’accueil sera assuré par les membres du corps enseignant, mais aussi par des élèves actuels de l’école, afin de faire découvrir aux étudiants intéressés les différentes possibilités offertes par l’IAE. Les adultes en reconversion professionnelles ou cherchant à acquérir de nouvelles compétences sont aussi les bienvenus lors de cette soirée.

Deux licences de L3 générales en économie et gestion, trois licences professionnelles en alternance dans le domaine du management et du marketing, quatre masters ainsi que dix formations continues de niveau Bac+3 et Bac+5 seront présentées durant les portes ouvertes.

L’IAE met en avant ses résultats probant en matière d’embauche en sortie de formation, avec un taux d’insertion de 87% des diplômés de master, ainsi que ses nombreux partenaires professionnels tels l’Ordre des Experts-Comptables de La Réunion (CROEC) et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), qui interviennent régulièrement au sein de l’école.

as/www.ipreunion.com