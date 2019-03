Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 1er mars 2019, les trois syndicats représentants les taxis (le SATR, FRTI et le SRETT) et la CGSS (caisse générale de sécurité sociale) ont signé une nouvelle convention locale, effective depuis le 1er février dernier. Cette dernière redéfinit les modalités de prise en charge des assurés et des règles tarifaires.

Ce vendredi 1er mars 2019, les trois syndicats représentants les taxis (le SATR, FRTI et le SRETT) et la CGSS (caisse générale de sécurité sociale) ont signé une nouvelle convention locale, effective depuis le 1er février dernier. Cette dernière redéfinit les modalités de prise en charge des assurés et des règles tarifaires.