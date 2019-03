Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

A 10 heures ce lundi 4 mars 2019, le cyclone Haleh se trouvait à 1835 km à l'est de La Réunion. Il ne présente aucun danger pour l'île. Le système se dirige vers le sud à la vitesse de 17 km/h. Haleh génère des vents soufflant en rafales à 220 km/h et à 155 km/h en moyenne. Le système devrait encore se renforcer et atteindre le stade de cyclone intense dès ce mardi. Elle devrait ensuite perdre progressivement de la puissance (Photo www.mtotec.com)

