BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 5 mars 2019 :



Gilets jaunes : c'est tendu et ça va (forcément) durer

La semaine a mal commencé pour plusieurs centaines d'automobilistes. Des barrages sur les principaux axes routiers de l'île, des actions coup de poing coordonnées dans le Sud, l'Ouest, le Nord et l'Est de l'île. Les Gilets jaunes sont de retour sur les routes, plus déterminés et surtout plus organisés que jamais. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Là, n'est pas la question, il fallait s'y attendre.

Mayotte: 82 cas humains de fièvre de la Vallée du Rift signalés

Cette maladie animale d'origine virale affecte principalement les ruminants domestiques (bovins, ovins, caprins) provoquant des avortements et une forte mortalité chez les jeunes animaux. Mais la Fièvre de la Vallée du Rift peut se transmettre de l'animal à l'homme. En général l'infection est bénigne mais elle peut tout de même avoir de graves conséquences, comme une diminution de la vision, des séquelles neurologiques ou des phénomènes hémorragiques. Dans de très rares cas, la maladie peut être mortelle. Depuis fin novembre dernier, l'épidémie circule dans le centre et le nord-ouest de l'île aux parfums, ce qui inquiète les autorités sanitaires.

"Veiller sur mes parents", le nouveau service de La Poste

A partir du 4 mars 2019, les particuliers peuvent souscrire au nouveau service de La Poste "Veiller sur mes parents", qui était en test depuis plusieurs semaines. Pour faire face à l'isolement dont sont parfois victimes les personnes âgées, il est désormais possible de souscrire à une offre personnalisée afin de s'assurer de l'accompagnement de ses proches. Une, deux, quatre ou six fois par semaine, un facteur ayant suivi une formation habilitante pourra rendre visite à domicile et s'assurer du bien-être du bénéficiaire.

Saint-Denis célèbre la Journée internationale des droits des femmes

Le 8 mars se tient chaque année la Journée Internationale des Droits des Femmes. Pour l'occasion, Saint-Denis, en partenariat avec les associations dionysiennes, organise plusieurs événements, étalés du 8 au 24 mars 2019. En voici le programme.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un grand soleil et du vent

Un temps bien ensoleillé sur toute l'île pour la matinée, promet Matante Rosina pour ce mardi 5 mars 2019. Pour la suite, des nuages et quelques averses se développent, surtout sur les hauteurs du Nord-ouest et du Nord. Les brises prédominent sur les plages de l'Ouest et l'alizé de Sud-Est souffle sur les régions de Saint Pierre et Sainte Marie...