Afin de soutenir et de développer la filière bovine, l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant (ADMCA) peut être demandée chaque année par tous les détenteurs de vaches et de génisses destinées à l'élevage de veaux pour la production de viande. "La demande s'effectue par télédéclaration sur le site telepac à l'aide de votre numéro pacage et de votre mot de passe entre le vendredi 1er mars et le lundi 17 juin 2019. Si vous n'avez pas utilisé votre compte telepac en 2018, ou si vous avez perdu votre mot de passe, vous aurez besoin de votre code personnel telepac reçu en juillet 2018" indique la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

