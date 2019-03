Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Ça y est, le grand déménagement a commencé, matériel médical, machines, personnel et patients quittent le centre Gabriel Martin pour se rendre dans le nouvel établissement de l'Ouest, le CHOR (centre hospitalier ouest Réunion). Un déménagement qui se fera sur deux jours, les 5 et 6 février. Gabriel Martin fermera complètement ses portes le 6 mars, date à laquelle s'arrêteront toutes les activités médicales. Depuis ce mardi 5 février matin, le transfert des patients et le déménagement vers le CHOR sont en cours. Par contre, jusqu'au 10 mars, aucune intervention médicale non urgente ne sera réalisée dans le nouvel établissement de l'ouest.

