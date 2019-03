La semaine a mal commencé pour plusieurs centaines d'automobilistes. Des barrages sur les principaux axes routiers de l'île, des actions coup de poing coordonnées dans le Sud, l'Ouest, le Nord et l'Est de l'île. Les Gilets jaunes sont de retour sur les routes, plus déterminés et surtout plus organisés que jamais. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Là, n'est pas la question, il fallait s'y attendre. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

Les Gilets jaune n’en ont pas fini. Tant que les réponses apportées par le gouvernement et la classe politique locale ne les satisferont pas, ils continueront à se mobiliser. Les protestataires sont évasifs, ils ne veulent pas gâcher l’effet de surprise mais il faut s’attendre à des opérations coup de poing ces prochains jours. Comment seront-elles menées ? Comment seront-elles accueillies ?

Un lundi galère

Les contestataires ont repris du service et ils ont frappé fort. Un barrage à Gillot (Saint-Marie), un autre à Cambaie (Saint-Paul), un à Bel-Air (Saint-Louis), le rond-point du Boulevard Bank (Saint-Pierre) bloqué, et la quatre voies au niveau de la Cocoteraie (Saint-André) aussi. Des points névralgiques et stratégiques à la merci d’une poignée de Gilets jaunes. Conséquence, plusieurs dizaines de kilomètres de bouchon cumulés. Garfiel n’aime pas les lundis, les Réunionnais encore moins.

Gilets jaunes versus automobilistes en colère

Les Gilets jaunes parlent de " barrages filtrants ", les usagers de la route de " prise d’otage ". Les actions de ce lundi 4 mars ont fait leur petit effet, elles ont pris tout le monde de court. Le mouvement contestataire affirmait pourtant ne plus vouloir bloquer les routes… L’opinion publique est de moins en moins solidaire du mouvement et cela crée des tensions. Le risque, c’est de voir des événements dramatiques comme " l’épisode Tupic " qui s’était passé au plus fort des blocages devenir plus fréquents. Car les Réunionnais ne savent plus sur quel pied danser et commencent à en avoir assez.

Les mots se font de plus en plus durs, la critique de plus en plus facile. Les détracteurs du mouvement ne se cachent plus et un profil type du Gilet jaune erroné et stéréotypé est dressé: un chômeur bénéficiaire des minima sociaux, qui, pour occuper son temps, bloque des routes juste pour le plaisir d’embêter la population, ces honnêtes travailleurs qui se rendent au boulot aux aurores.

Ils bloquent différemment

Cette exaspération, les Gilets jaunes la comprennent mais ces blocages leur semblent être le meilleur moyen de se faire entendre. Ils ont même décider de durcir leur méthode, en déchargeant plusieurs kilos de gravats sur la chaussée, comme ils l’avaient fait le 28 janvier dernier avec du charbon à l’entrée Ouest de la Route du littoral.

Les Gilets jaunes face aux forces de l'ordre

Une méthode qui n’est pas anodine, car les Gilets jaunes le savent, les forces de l’ordre ont une consigne claire : tolérance zéro, les barrages doivent être levés le plus rapidement possible. Décharger des gravats sur la chaussée permet aux Gilets jaunes de continuer à bloquer même s’ils ne sont plus sur place. Mais là encore, cela crée des situations à risques. Les relations entre manifestants et forces de l’ordre sont de plus en plus tendues. La semaine dernière, le mercredi 27 février, un Gilet jaune était interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Saint-André. Même scénario ce lundi 4 mars. Les deux contestataires accusés d’outrage à agent pour l'un et d'entrave à la circulation pour l'autre, ont été relâchés quelques heures après leur interpellation. Mais ces événements créent de l’animosité de la part des Gilets jaunes envers les forces de l’ordre.

Des blessés

Ce lundi 4 mars, les forces de l’ordre n’ont pas eu de mal à lever la majorité des barrages. Mais celui de la Cocoteraie a posé problème, des échauffourées ont éclaté, les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène. Carole, Gilet jaune de la première heure en a ingurgité, suite à cela, elle a dû être évacuée à l’hôpital. La jeune femme est sortie rapidement. Mais le risque, c’est que l’on passe de l’incident à l’accident. Ce qui pourrait déjà être le cas, en novembre dernier, trois Gilets jaunes auraient été éborgnés par des tirs de lanceur de balle de défense.

Les Gilets jaunes s’arrêteront-ils ?

S’ils n’obtiennent pas gain de cause, non. Les Gilets jaunes sont déterminés. Ils se sentent floués, les mesures annoncées par la ministre des Outre-mer ne se sont pas réalisées à échéance, le conseil consultatif mis en place par la Région est un échec tout comme les rencontres entre les Gilets jaunes et les différentes collectivités et municipalités. Rien de concret n’est sorti de tout cela. Les Gilets jaunes sont plus que jamais déçus de la classe politique locale et nationale. En rajoutant à cela la vie toujours aussi chère… L’augmentation du prix du carburant au 1er mars a été le camouflet ultime d’où ce regain de la mobilisation ce lundi 4 mars.

Une sortie de crise envisageable ?

Difficile à prédire. S’il doit y avoir une sortie de crise, elle se fera sans doute au forceps. Annick Girardin devrait être en visite dans l’île ce mois-ci sans doute accompagnée du Premier ministre. Mais les Gilets jaunes n’ont plus confiance, les beaux discours de la ministre ne feront sans doute pas le même effet que lors de sa dernière visite. Les Gilets jaunes attendent des réponses concrètes et surtout des actes. Mais quelle est la marge de manoeuvre du gouvernement sur la question ? Certainement infime sinon la France serait sortie de la crise Gilets jaunes il y a bien longtemps…

fh/www.ipreunion.com