Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 minutes

A 4 heures ce 5 mars 2019 le cyclone intense Haleh se situait à 1730 km à l'est de La Réunion. Il se déplace vers le sud-sud-ouest à 11 km/h. Les vents produits par Haleh soufflent en moyenne à 175 km/h et à 250 km/h en rafales. Le système, qui ne menace pas l'île, va commencer à baisser d'intensité mercredi. Il sera rétrogradé au stade de cyclone et à celui de forte tempête dès jeudi. Il continuera de plonger vers le sud, loin de La Réunion (Photo www.mtotec.com)

