Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 12 minutes

A partir du 4 mars 2019, les particuliers peuvent souscrire au nouveau service de La Poste "Veiller sur mes parents", qui était en test depuis plusieurs semaines. Pour faire face à l'isolement dont sont parfois victimes les personnes âgées, il est désormais possible de souscrire à une offre personnalisée afin de s'assurer de l'accompagnement de ses proches. Une, deux, quatre ou six fois par semaine, un facteur ayant suivi une formation habilitante pourra rendre visite à domicile et s'assurer du bien-être du bénéficiaire.

