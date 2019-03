Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Des cas toujours plus nombreux. Cette fois, dans la semaine du 18 au 24 février, ce sont 221 cas de dengue qui ont été comptabilisés par l'Agence régionale de santé. 42 cas de plus que la semaine précédente. L'épidémie continue et pire, elle s'intensifie. Parmi les 1 189 cas signalés depuis le 1er janvier 2019, 30 ont conduit à une hospitalisation et 71 passages aux urgences ont été enregistrés. Actuellement, le sud de l'île reste le plus affecté malgré la dispersion des cas. A ce stade, le risque réside dans l'extension des zones de circulation virale à des zones relativement épargnées jusqu'à présent.

Des cas toujours plus nombreux. Cette fois, dans la semaine du 18 au 24 février, ce sont 221 cas de dengue qui ont été comptabilisés par l'Agence régionale de santé. 42 cas de plus que la semaine précédente. L'épidémie continue et pire, elle s'intensifie. Parmi les 1 189 cas signalés depuis le 1er janvier 2019, 30 ont conduit à une hospitalisation et 71 passages aux urgences ont été enregistrés. Actuellement, le sud de l'île reste le plus affecté malgré la dispersion des cas. A ce stade, le risque réside dans l'extension des zones de circulation virale à des zones relativement épargnées jusqu'à présent.