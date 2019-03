BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 6 mars 2019 :



- Vous ne pouvez pas aller voir vos gramounes ? Demandez à votre facteur

- TCO - Déplacer les endormis, c'est toute une procédure

- Le Tampon met la viande locale à l'honneur dans ses écoles

- [VIDEO] Originaire de Madagascar, un lémurien rarissime voit le jour au zoo de Mulhouse

- Succès de l'Orange rugby challenge

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses et une mer agitée

Vous ne pouvez pas aller voir vos gramounes ? Demandez à votre facteur

Lancé officiellement lundi, le service de La Poste " Veiller sur mes parents " propose des visites régulières du facteur aux personnes âgées. Les familles intéressées doivent alors souscrire à un abonnement. Mais le service divise les différents acteurs concernés. Alors, bonne idée ou mauvaise idée ? (photo d'illustration rb/wwwipreunion.com)

TCO - Déplacer les endormis, c'est toute une procédure

Animaux rares et protégés, les endormis font l'objet de toutes les attentions sur le chantier du PAPI, le plan de protection de l'Hermitage et de la Saline les Bains face aux inondations. Toute une procédure a été mise en place par le TCO (Territoire de la côte ouest) afin de déplacer ces animaux en toute sécurité

Le Tampon met la viande locale à l'honneur dans ses écoles

La commune du Tampon a signé ce mardi 5 mars 2019 une convention de partenariat avec les quatre filières de viandes interprofessionnelles afin de mettre en valeur la consommation de viande locale dans les établissements scolaires.

[VIDEO] Originaire de Madagascar, un lémurien rarissime voit le jour au zoo de Mulhouse

Un propithèque couronné (Propithecus coronatus), de la famille des lémuriens, est né mi-février au parc zoologique de Mulhouse, un événement "exceptionnel" pour cette espèce menacée, a-t-on appris mardi auprès de l'établissement. Le bébé lémurien, qui n'a pas reçu de nom et dont on ne connaît pas encore le sexe, est né le 12 février. Il fait partie des primates menacés par la culture sur brûlis et la déforestation sur l'île de Madagascar.

Succès de l'Orange rugby challenge

Les jeunes filles et jeunes garçons du CTRR (Comité Territorial de Rugby de La Réunion) s'affrontaient lors de la finale régionale de l'Orange rugby challenge, ce samedi 2 mars 2019 au Stade Abbé Dattas de Champ Fleuri. La nouveauté cette année : un tournoi 100% féminin.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses et une mer agitée

Matante Rosina dit que le temps sera très humide ce mercredi 6 mars 2019... Sur les régions du sud-est des averses sont au programme dans la matinée. Les nuages se développeront ensuite dans les hauts du nord et du nord-ouest... Sur le littoral, le soleil brille ! Attention, la mer est agitée avec une houle de secteur Est !