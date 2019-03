C'était tout une organisation et surtout beaucoup de précaution mais l'opération, aussi périlleuse soit-elle, s'est bien déroulée. Voici le communiqué envoyé par le service communication de l'hôpital : après 36 heures de mobilisation de toutes nos équipes, le transfert des patients du CHGM vers le CHOR s'est achevé aujourd'hui à 15h30. La petite histoire retiendra le prénom du tout dernier patient à avoir quitté l'hôpital du centre-ville : le petit Farel, âgé de 18 jours à peine. Tous les services de soins du CHGM sont donc désormais fermés. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Globalement, le transfert de nos 133 patients s’est bien déroulé, dans les temps, avec même quelques heures d’avance sur le planning initial. Aucun incident ni aucun problème n’est à déplorer. Et nos équipes ont pu garantir une parfaite continuité des soins durant cette phase cruciale de notre déménagement.

Les équipes du Centre Hospitalier Ouest Réunion souhaitent avant tout adresser leurs plus sincères remerciements à tous les patients et leurs familles pour leur aimable collaboration.

Nous remercions également tous nos partenaires qui ont permis le bon déroulement de cette opération délicate. Le Samu, le SMUR et les Pompiers en premier lieu, qui ont orienté les patients pendant le déménagement des urgences. Le CHU, ensuite qui a accueilli certains de nos patients ces 48 dernières heures. Nous remercions également la Brigade Motorisée de la Gendarmerie qui a encadré les transferts des patients les plus fragiles. Enfin, nos remerciements à tous les ambulanciers mobilisés sur cette opération et qui ont accompli un travail exemplaire.

Bien évidemment, la direction tient à souligner l’implication de toutes les équipes du CHGM et désormais du CHOR dans cette opération. Rigueur, professionnalisme et engagement ont été au rendez-vous. Nos opérations logistiques se poursuivent désormais avec encore des transferts de mobiliers et d’équipements ainsi que le transfert des derniers services techniques et administratifs jusqu’au 11 mars.

