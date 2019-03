Publié il y a 10 minutes / Actualisé le Mardi 05 Mars à 05H46

Matante Rosina dit que les jours passent et se ressemblent. Cette journée du jeudi 7 mars 2019 sera semblable à celle de la veille : il va faire chaud, le ciel sera bien bleu, malgré quelques petits nuages, et la mer sera agitée. Et chez vous c'est comment ?

