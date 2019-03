BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 8 mars 2019



Mesdames, quelle chance, c'est votre journée !

La journée internationale des droits des femmes, on le sait, c'est énormément de joie dans vos coeurs mesdames. Enfin, tous vos problèmes s'envolent. L'inégalité salariale n'existe plus, les propos sexistes, le harcèlement de rue, le harcèlement au travail, le sexisme commercial, les agressions sexuelles, viols, violences conjugales, tout cela disparaît le temps d'une journée où enfin, toutes les femmes du monde voient la vie en rose. C'est bien beau tout ça mais c'est faux. Finalement, le 8 mars, c'est cette date qui rappelle à toutes les femmes qu'elles ne sont pas l'égale de l'homme. Alors que tout ce qu'elles demandent, c'est d'être un Homme comme les autres...

Une loi contre les "violences éducatives ordinaire" au Sénat approuvée en première lecture

Après une première loi similaire approuvée par l'Assemblée nationale, un texte contre les "violences éducatives" a été adopté en première lecture au Sénat le mercredi 6 mars 2019.

Les événements de la Journée internationale des droits des femmes

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes ce 8 mars, de nombreux événements ont été organisés à travers l'île. En voici une liste non-exhaustive.

Volcan : découvrez les nouvelles fissures éruptives depuis les airs

Aller voir l'éruption, c'est sympa. Mais survoler le Géant quand plusieurs fissures éruptives crachent de la lave, c'est exceptionnel ! De nouvelles coulées ont fait leur apparition sur les grandes pentes. Lors d'un vol effectué par notre journaliste en fin d'après-midi ce jeudi 7 mars, vous pouvez découvrir le Piton de la Fournaise sous une épaisse couverture de brume et les nouvelles coulées rougeoyantes sous cette lumière de fin de journée. Nous ne pouvions pas garder ces magnifiques clichés pour nous alors ouvrez grand les yeux et soyez prêts à en prendre plein les mirettes !

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des nuages et de bonnes averses

Matante Rosina est toute heureuse, elle a vu dans le fond de son pilon qu'il y aura des nuages et de la pluie ce vendredi 8 mars 2019. Elle se dit que ses fleurs dans sa petite cour vont être toutes contentes et cela la met d'excellente humeur. Et chez vous il fait quel temps ?