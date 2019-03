Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

La Réunion est de toute beauté, c'est un fait. La faune et la flore locales sont exceptionnelles. Les inscriptions pour la 8ème édition du concours de l'arbre de l'année sont ouvertes. Après le banian du Port en 2015, il y a deux ans, le baobab de Trois-Mares avait terminé sur le podium et en 2018, le baobab des Camélias avait aussi concouru à la prestigieuse compétition organisée par le magazine Terre Sauvage et l'Office national des forêts (ONF) depuis 2011. Ce concours permet de récompenser les plus beaux arbres du patrimoine français.

