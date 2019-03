Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Ce vendredi 8 mars au soir, les vacances commencent et la galère aussi pour ceux qui veulent se baigner. Serviette contre serviette, le moindre centimètre carré des plages du lagon est envahi. Pour parer cela, la mairie de Saint-Paul se lance dans une expérience, pour que les baigneurs puissent profiter de l'océan plus longtemps et surtout pour qu'il y ait plus de sites accessibles. La mairie de Saint-Paul a décidé d'installer les filets de baignade aux Roches noires et à Boucan Canot en permanence. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

