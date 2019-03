Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Cela faisait une semaine que Sandra Sorres, 35 était activement recherchée. La jeune femme avait disparu sans laisser de trace vendredi dernier après avoir déposé son fils au collège de Petite-Île. Des battues avaient été organisées par ses proches, la brigade cynophile de la gendarmerie avait été engagée en vain. Aucune piste. Les lieux de la disparition de la trentenaire assez escarpés et boisés, rendaient les recherches plus difficiles. Finalement, Sandra Sorres a été retrouvée saine et sauve cette nuit dans le secteur de Manapany, affaiblie mais en bonne santé.

Cela faisait une semaine que Sandra Sorres, 35 était activement recherchée. La jeune femme avait disparu sans laisser de trace vendredi dernier après avoir déposé son fils au collège de Petite-Île. Des battues avaient été organisées par ses proches, la brigade cynophile de la gendarmerie avait été engagée en vain. Aucune piste. Les lieux de la disparition de la trentenaire assez escarpés et boisés, rendaient les recherches plus difficiles. Finalement, Sandra Sorres a été retrouvée saine et sauve cette nuit dans le secteur de Manapany, affaiblie mais en bonne santé.