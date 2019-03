Après une première loi similaire approuvée par l'Assemblée nationale, un texte contre les "violences éducatives" a été adopté en première lecture au Sénat le mercredi 6 mars 2019.

Le Sénat a approuvé en première lecture la proposition de loi visant à lutter contre toutes les violences éducatives ordinaires. Portée par Laurence Rossignol (PS), ancienne ministre des Familles sous le gouvernement Valls, elle a pour but de souligner que " l’autorité parentale s’exerce dans violence physique ou psychologique ". Une loi similaire avait été votée en novembre 2018 par l'Assemblée nationale, et avait divisé l’opinion publique lors de son adoption. En cause, l’interdiction officielle de la fessée et de la gifle comme punitions.

Le texte avait été, à ce moment-là, soumis par le MoDem, et adopté en masse. La question de la limite entre éducation et maltraitance s’était alors posée. Selon Thérèse Baillir, présidente du Collectif pour l’élimination des violences intrafamiliales (CEVIF), la réponse à cette question est simple : "Quand la fessée fait part intégrante de l’éducation de son enfant, alors il y a un vrai problème", déclare-t-elle," Par contre une petite claque occasionnelle sur les mains, qu’il arrive, à des parents excédés, de donner, ne constitue pas pour moi une violence, à condition que le parent explique à son enfant la raison pour laquelle cette claque est partie. Et aussi d’assurer à cet enfant, qu’on l’aime, qu’on déteste lui faire mal, mais que son attitude n’est pas acceptable" conclut-elle.

Education ou maltraitance

Il est tout de même bon de rappeler que les sévices corporels sont bien évidemment déjà punis par la loi. Cependant, les violences dites " éducatives " seraient aujourd’hui soumises à "une jurisprudence souple d’un droit de correction" avait affirmé Agnès Buzyn, ministre de la Santé, en novembre.

Alors, les fessées et les gifles, éducation ou maltraitance ? Les associations – et probablement bientôt la loi – ont tranché. Lors de l’examination de loi à l’Assemblée nationale, seule Emmanuelle Ménard (extrême-droite) avait voté contre et déclaré que celle-ci "dépouillait les parents de leurs prérogatives". Aujourd’hui, les opposants ne se font plus trop entendre, même s’il est certain que certains parents trouveront à y redire.

