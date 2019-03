Pour la journée internationale des Droits des felles, la Direction Départementale de la Sécurité publique organisait ce vendredi 8 mars 2019 au commissariat Malartic, une journée de cohésion et de partage pour l'ensemble de son personnel féminin. Au programme, des activités de détente et sportive, comme le yoga, le karaté, ou encore le Krav Maga, cette méthode de self-défense israélienne. Imaz Press a assisté à l'un de ces ateliers... (Photo : rb/www.ipreunion.com)

L’objectif avec ce cours d'initiation au Krav Maga: apprendre à se défendre par des gestes simples, faciles à réaliser mais surtout à se souvenir.

"Au Krav Maga, tout ce qu’on fait doit être le plus facile possible, le plus direct. On doit faire en sorte de ne pas se fatiguer, quelques soit la situation dans laquelle on est, quelque soit notre environnement. Un combat ne doit pas durer," explique Pascal James, fonctionnaire de Police et responsable de l’association Manathan Krav Maga.

Coups dans les parties génitales, doigts dans les yeux, torsion des membres, absolument tous les coups sont permis au Krav Maga…

Des mouvements répétés sans cesse qui permettent aux femmes "de développer une certaine attention, mais pas de la paranoïa. En fonction des situations dangereuses, elles pourront utiliser telle ou telle technique pour s'en sortir", ajoute Pascal James. Une sorte de trousse à outils pour être capable de s’en sortir en cas d’agression. "Le fait de travailler ces techniques leur donne confiance : elles sont capables de se défendre face à n’importe quelle attaque.

