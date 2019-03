Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Les douanes de La Réunion font le bilan de l'année 2018, le premier constat, c'est une très forte hausse des saisies de drogues. Cocaïne, ecstasy, cannabis et drogues de synthèse sont plus souvent arrêtées aux frontières. Un nouveau marché s'est développé et il explose, la contrebande de tabac à narguilé. Contrefaçons, produits non conformes, déchets et objets du patrimoine naturel sont toujours sous surveillance et saisis en nombre. (Photo archives/RB pour Imaz Press Réunion)

